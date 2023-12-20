В Прикамье на съемки нового фильма ищут актеров, как в сериале «Слово пацана»

По данным 59.ru, в «Пермской кинокомиссии» объявили о кастинге для поиска актеров, схожих с персонажами телесериала «Слово пацана: Кровь на асфальте», а также для ролей главаря, дилера, тренера в новом проекте. Компания ищет молодых людей для ролей хулиганов. Возраст - от 18 до 25 лет.

Актеры на роли главаря, тренера, дилера подходят в различных возрастных категориях. Кастинг проводится для нового проекта, название которого пока что не раскрыто. Съемки запланированы начать в январе. Продляться они по март 2024 года, будут проходить в Перми и Прикамье.