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Выяснилось, кто сыграл Зиму в «Слове пацана» о группировках Татарстана

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Выяснилось, кто сыграл Зиму в «Слове пацана» о группировках Татарстана
Знаменитости
Источник фото: @lev_zul

Лев Зулькарнаев, сыгравший роль Зимы в «Слове пацана», родился в начале 2000 года в Тюмени. Он является татарином по национальности. Еще в молодом возрасте актер проявил интерес к поэзии. Он даже выпустил сборник стихов «Четыре стены одинокого счастья». 

Далек от культуры этой эпохи

В 2018 году переехал в Москву, поступив в ГИТИС. Свою кинокарьеру парень начал в 2021 году с участия в сериале «Коса». Он также принял участие в нескольких других проектах, но стал заметным после роли в «Слове пацана». В интервью актер рассказал, что изначально у него были сомнения относительно своей пригодности для участия в сериале, так как он далек от культуры этой эпохи, о которой рассказывается в сериале. 

Однако он считает, что справился. О личной жизни Льва известно немного, несмотря на активность 23-летнего артиста в разных соцсетях.

Информационное агентство «Informing»

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