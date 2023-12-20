Выяснилось, кто сыграл Зиму в «Слове пацана» о группировках Татарстана

Лев Зулькарнаев, сыгравший роль Зимы в «Слове пацана», родился в начале 2000 года в Тюмени. Он является татарином по национальности. Еще в молодом возрасте актер проявил интерес к поэзии. Он даже выпустил сборник стихов «Четыре стены одинокого счастья».

Далек от культуры этой эпохи

В 2018 году переехал в Москву, поступив в ГИТИС. Свою кинокарьеру парень начал в 2021 году с участия в сериале «Коса». Он также принял участие в нескольких других проектах, но стал заметным после роли в «Слове пацана». В интервью актер рассказал, что изначально у него были сомнения относительно своей пригодности для участия в сериале, так как он далек от культуры этой эпохи, о которой рассказывается в сериале.

Однако он считает, что справился. О личной жизни Льва известно немного, несмотря на активность 23-летнего артиста в разных соцсетях.