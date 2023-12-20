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Стали известны подробности последнего дня жизни «Пухляша» — Дмитрия Красилова

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Стали известны подробности последнего дня жизни «Пухляша» — Дмитрия Красилова
Знаменитости
Источник фото: @dimakrasilove

В интернете появилось видео, запечатлевшее последний день жизни Дмитрия Красилова. Ролик был снят в кинотеатре «Октябрь». «Пухляш» появился на премьере кинофильма «Новогодний ол инклюзив» за день до кончины. На красной дорожке мероприятия шоумен, будучи в хорошем настроении, веселился. Также он рассказывал стихотворение Деду Морозу. 

Знаменитости, тоже присутствовавшие на данном мероприятии, отметили его позитивное настроение, активное общение с фанатами, веселье, пение.

Шоумен был найден мертвым 18 декабря. Его тело нашли в своей квартире на улице Академика Янгеля (Чертаново Южное). Предшествуя своей смерти, 29-летний артист жаловался на плохое самочувствие, вернувшись после работы к себе домой.

Информационное агентство «Informing»

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