На «Мисс Европа-2023» конкурентки нашли повод насмехаться над россиянкой из-за ее национальности

После того как Дарья Решта завоевала титул «Мисс Европа-2023», она поделилась с журналистами, что сталкивалась с попытками насмешек со стороны участниц из других стран из-за ее национальности. В ходе конкурса, проходившего в Шарм-Эль-Шейхе, девушка представляла РФ вместе с участницами из 65 стран.

Слышала насмешки и подколки от соперниц

Дарья, родом из Краснодара, оказалась в числе ТОП-5 финалисток. Судьи признали ее самой красивой девушкой в Европе. Она рассказала репортерам, что слышала насмешки и подколки от соперниц, хотя это не повлияло на ее эмоциональное состояние и не отразилось на конечном результате, пишут РИА Нвости.