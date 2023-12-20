Информинг » Знаменитости » На «Мисс Европа-2023» конкурентки нашли повод насмехаться над россиянкой из-за ее национальности

На «Мисс Европа-2023» конкурентки нашли повод насмехаться над россиянкой из-за ее национальности

Image 16+
На «Мисс Европа-2023» конкурентки нашли повод насмехаться над россиянкой из-за ее национальности
Знаменитости
Источник фото: @chp_krasnodara

После того как Дарья Решта завоевала титул «Мисс Европа-2023», она поделилась с журналистами, что сталкивалась с попытками насмешек со стороны участниц из других стран из-за ее национальности. В ходе конкурса, проходившего в Шарм-Эль-Шейхе, девушка представляла РФ вместе с участницами из 65 стран.

Слышала насмешки и подколки от соперниц

Дарья, родом из Краснодара, оказалась в числе ТОП-5 финалисток. Судьи признали ее самой красивой девушкой в Европе. Она рассказала репортерам, что слышала насмешки и подколки от соперниц, хотя это не повлияло на ее эмоциональное состояние и не отразилось на конечном результате, пишут РИА Нвости.

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
На «Мисс Европа-2023» конкурентки нашли повод насмехаться над россиянкой из-за ее национальности

Сегодня, 11:23

Стали известны подробности последнего дня жизни «Пухляша» — Дмитрия Красилова

Сегодня, 10:43

Юморист Тимур Батрутдинов нашел, что сказать о сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова

Сегодня, 10:03

Никита Михалков нашел повод рассказать про оскорбление от Олега Меньшикова в ленте «12»

Сегодня, 09:58

Соседова рассмешил выбор Еремеева вместо него в роли ведущего телешоу «За гранью»

Сегодня, 05:33

Журналисты нашли, куда пропал Александр Гудков

Сегодня, 02:33

Российская актриса Александра Бортич найдена на фото в подъезде без штанов

Сегодня, 00:23

Расcказываем всё, что известно о смерти Пухляша Дмитрия Красилова

Вчера, 22:38

Никита Михалков нашел в Крыжовникове главного режиссера России: «Очень профессиональный»

Вчера, 22:13

Орбакайте, Агутин, Варум, Валерия и Ревва споют для россиян на французском

Вчера, 21:38

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

Вчера, 20:53

«Ты сдулся»: Милявская выгнала Гомана с шоу «Суперстар»

Вчера, 20:43

СМИ выяснили, куда пропал сыгравший в «Нюхаче» актер Кирилл Кяро

Вчера, 19:08

Василиса Володина назвала причину ухода из программы «Давай поженимся»

Вчера, 17:48

Кардиолог Дятлов нашел предположительную причину смерти «Пухляша»

Вчера, 17:13

Экономит на жизни: Переехавший в США актер Колокольников нашел причину бедствия за границей

Вчера, 16:33

Соседов нашел чудовищную неблагодарность в его увольнении из передачи «За гранью»

Вчера, 14:58

Найден мертвым 46-летний Роман Смирнов, стилист Бузовой и Чеховой

Вчера, 12:28

Группа Little Big нашла слова соболезнования из-за смерти «Пухляша»

Вчера, 12:18

Тело танцора Дмитрия Красилова вынесли из квартиры на медэкспертизу

Вчера, 10:38

Новости партнеров
2023
ru-RU