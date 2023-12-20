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Врач Якушева нашла ТОП-5 продуктов, вызывающих у человека урчание в животе

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Врач Якушева нашла ТОП-5 продуктов, вызывающих у человека урчание в животе
Здоровье
Фото: freepik.com

Врач-гастроэнтеролог Елена Якушева поделилась с информационным порталом «АиФ» о причинах урчания в животе, которое чаще всего возникает при ощущении голода. Однако помимо голода, оно может быть вызвано прохождением пищи по кишечнику, особенно при употреблении бобов, капусты, яблок, винограда, молочки.

Непереносимость лактозы может также вызвать урчание после употребления молочных продуктов. Также стоит учитывать возможность недостатка ферментов для переваривания глютена, который содержится в некоторых продуктах. Стресс может оказать влияние на работу ЖКТ, вызывая урчание. Постоянное присутствие этого симптома может требовать консультации врача, особенно если есть подозрения на язву, гастрит и другие недуги.

Информационное агентство «Informing»

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