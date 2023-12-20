Ученые нашли связь дефицита витамина B12 с депрессией и ранней смертью

Витамин B12 является неотъемлемым элементом для нормального функционирования кроветворной и нервной системы. Этот витамин поступает исключительно из продуктов животного происхождения, а его дефицит может привести к развитию мегаобластной анемии или серьезных неврологических заболеваний.

Диагноз «клиническая депрессия»

Исследователи Школы медицины Тринити Колледжа (Ирландия) обнаружили связь между дефицитом B12 и риском развития депрессии у людей 50 лет и старше. Пациенты с недостатком B12 имели повышенные шансы получить диагноз «клиническая депрессия». Эти результаты подчеркивают важность потребления продуктов с B12 или же приема соответствующих добавок для предотвращения негативного воздействия на общее состояние здоровья и риска ранней смерти.