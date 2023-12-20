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Автомобиль BMW: Актриса Хилькевич нашла идеальный подарок для дочки на восьмилетие

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Автомобиль BMW: Актриса Хилькевич нашла идеальный подарок для дочки на восьмилетие
Знаменитости
Источник фото: @annakhilkevich

Анна Хилькевич создала сказочное празднование для своей 8-летней дочери Арианны. Актриса объявила в соцсети, что в честь дня рождения своей любимой дочери она подарила ей автомобиль BMW, украшенный бантом и новогодними гирляндами.

Вечеринка была устроена в честь этого события. В конце праздника под аплодисменты гостей 37-летняя артистка вручила роскошную иномарку наследнице. Актриса поделилась своим восторгом с поклонниками от реакции дочери. 

Источник фото: @annakhilkevich

Праздник стал ярким и непредсказуемым

Она отметила, что девочка была сильно удивлена. Анна выразила уверенность в том, что праздник стал ярким и непредсказуемым, и с нетерпением ждет, когда же ее дочь поделится своими впечатлениями после полученного шока.

Информационное агентство «Informing»

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