Автомобиль BMW: Актриса Хилькевич нашла идеальный подарок для дочки на восьмилетие

Анна Хилькевич создала сказочное празднование для своей 8-летней дочери Арианны. Актриса объявила в соцсети, что в честь дня рождения своей любимой дочери она подарила ей автомобиль BMW, украшенный бантом и новогодними гирляндами.

Вечеринка была устроена в честь этого события. В конце праздника под аплодисменты гостей 37-летняя артистка вручила роскошную иномарку наследнице. Актриса поделилась своим восторгом с поклонниками от реакции дочери.

Источник фото: @annakhilkevich

Праздник стал ярким и непредсказуемым

Она отметила, что девочка была сильно удивлена. Анна выразила уверенность в том, что праздник стал ярким и непредсказуемым, и с нетерпением ждет, когда же ее дочь поделится своими впечатлениями после полученного шока.