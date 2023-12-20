Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным

Интернет-пользователи обратили внимание на поразительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом в России). Певица недавно опубликовала фото с Дени Байсаровым на одном из светских мероприятий. Дени является младшим сыном Орбакайте от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова. Молодой человек проживает в Штатах и редко появляется в публичных местах.

Источник фото: @orbakaite_k

Поклонники выразили удивление внешнему сходству парня с Галкиным*, отметив, что они похожи друг на друга в мимике, улыбке, глазах. В то же время юзеры не увидели в нем черты лица его отца Руслана, сообщает Утро.ру.