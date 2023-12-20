Информинг » Знаменитости » Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным

Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным

Image 16+
Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Интернет-пользователи обратили внимание на поразительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом в России). Певица недавно опубликовала фото с Дени Байсаровым на одном из светских мероприятий. Дени является младшим сыном Орбакайте от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова. Молодой человек проживает в Штатах и редко появляется в публичных местах.

Источник фото: @orbakaite_k

Поклонники выразили удивление внешнему сходству парня с Галкиным*, отметив, что они похожи друг на друга в мимике, улыбке, глазах. В то же время юзеры не увидели в нем черты лица его отца Руслана, сообщает Утро.ру.

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Прикамье на съемки нового фильма ищут актеров, как в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 13:53

Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным

Сегодня, 13:23

Режиссер Крыжовников: финальная серия «Слова пацана» выйдет 21 декабря

Сегодня, 12:23

Автомобиль BMW: Актриса Хилькевич нашла идеальный подарок для дочки на восьмилетие

Сегодня, 12:13

На «Мисс Европа-2023» конкурентки нашли повод насмехаться над россиянкой из-за ее национальности

Сегодня, 11:23

Стали известны подробности последнего дня жизни «Пухляша» — Дмитрия Красилова

Сегодня, 10:43

Юморист Тимур Батрутдинов нашел, что сказать о сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова

Сегодня, 10:03

Никита Михалков нашел повод рассказать про оскорбление от Олега Меньшикова в ленте «12»

Сегодня, 09:58

Соседова рассмешил выбор Еремеева вместо него в роли ведущего телешоу «За гранью»

Сегодня, 05:33

Журналисты нашли, куда пропал Александр Гудков

Сегодня, 02:33

Российская актриса Александра Бортич найдена на фото в подъезде без штанов

Сегодня, 00:23

Расcказываем всё, что известно о смерти Пухляша Дмитрия Красилова

Вчера, 22:38

Никита Михалков нашел в Крыжовникове главного режиссера России: «Очень профессиональный»

Вчера, 22:13

Орбакайте, Агутин, Варум, Валерия и Ревва споют для россиян на французском

Вчера, 21:38

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

Вчера, 20:53

«Ты сдулся»: Милявская выгнала Гомана с шоу «Суперстар»

Вчера, 20:43

СМИ выяснили, куда пропал сыгравший в «Нюхаче» актер Кирилл Кяро

Вчера, 19:08

Василиса Володина назвала причину ухода из программы «Давай поженимся»

Вчера, 17:48

Кардиолог Дятлов нашел предположительную причину смерти «Пухляша»

Вчера, 17:13

Экономит на жизни: Переехавший в США актер Колокольников нашел причину бедствия за границей

Вчера, 16:33

Новости партнеров
2023
ru-RU