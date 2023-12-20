Мистика в смерти Красилова: за два дня до трагедии «Пухляшу» подарили гроб

Алена Кравец рассказала изданию Утро.ру о том, что Дмитрий Красилов принял странный и пугающий подарок на премьере кинофильма «Новогодний ол инклюзив». Звезда ТНТ отметила мистическое совпадение, поскольку это событие произошло за два дня до смерти «Пухляша».

На мероприятии VIP-гостям вручали подарки от эзотериков в странных черных коробках. Кравец интуитивно почувствовала опасность, поэтому не стала открывать презент, который оказался шкатулкой в виде открытого темного гроба, наполненного благовониями. Теперь, осознавая происшедшее, Алена предполагает, что на Дмитрия вполне могли «накликать» беду.