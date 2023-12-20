Журналист Додолев нашел воспоминания, что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина

Журналист Евгений Додолев, близкий друг покойного Александра Градского, рассказал о беседах с музыкантом, который неоднократно высказывал свое мнение об Алле Пугачевой.

Градский утверждал, что с 1986 года у Примадонны были проблемы с голосом, поэтому она не могла давать концерты, зарабатывая исключительно на корпоративах. По словам маэстро, сначала Аллу Борисовну обеспечивал Филипп Киркоров, затем Максим Галкин* (признан иногентом).

«Затем она выкопала Максима*. Он умный, она ему помогла. В общем, это хороший бизнес-союз. Максим* обеспечивает ее, а она живет, как и все нормальные женщины за счет мужика», – говорит журналист.