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Поклонники нашли в последней песне Дмитрия Красилова пророчество смерти

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Поклонники нашли в последней песне Дмитрия Красилова пророчество смерти
Знаменитости
Источник фото: @dimakrasilove

Дмитрий Красилов («Пухляш») представил публике недавно новый клип на свою последнюю песню. Композиция носит название «Астролог». В тексте этого трека есть строки, которые вызвали тревогу среди поклонников после его скоропостижной смерти. В песни он поет: 

«Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце есть осколок». 

Затем Дмитрий уточняет, что он танцует на Венере. Некоторые из фанатов рассматривают эти слова как пророчество своей болезни и смерти, однако точные обстоятельства и значения этих строк до сих пор остаются предметом многочисленных трактовок.

Информационное агентство «Informing»

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