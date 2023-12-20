Поклонники нашли в последней песне Дмитрия Красилова пророчество смерти

Дмитрий Красилов («Пухляш») представил публике недавно новый клип на свою последнюю песню. Композиция носит название «Астролог». В тексте этого трека есть строки, которые вызвали тревогу среди поклонников после его скоропостижной смерти. В песни он поет:

«Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце есть осколок».

Затем Дмитрий уточняет, что он танцует на Венере. Некоторые из фанатов рассматривают эти слова как пророчество своей болезни и смерти, однако точные обстоятельства и значения этих строк до сих пор остаются предметом многочисленных трактовок.