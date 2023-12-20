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В клипе Николая Баскова суд нашел пропаганду ЛГБТ

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В клипе Николая Баскова суд нашел пропаганду ЛГБТ
Знаменитости
Источник фото: @nikolaibaskov

Развлекательный канал «Точка ТВ» схлопотал штраф в размере миллиона рублей за нарушение законодательства о запрете пропаганды ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским, его деятельность запрещена, - Авт.). Решение было вынесено Таганским судом Москвы 12 декабря. Причиной штрафа называется показ клипа певца Николая Баскова «Странник», пишет MSK1.RU.

«ООО «Точка ТВ» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1.000.000 рублей (один миллион рублей)», — сказано в решении суда.

Отмечается, что речь идет о старом клипе Николая Баскова «Странник», в котором артист сыграл римского императора Юлия Цезаря, был выпущен еще в 2012 году. В клипе также снимался телеведущий Вячеслав Манучаров. Ему досталась роль Марка Антония. Роль одной из красоток воплотила певица Манижа* (признана иноагентом в РФ, - Авт.).

По сюжету Цезарь заходит в зал, где гости после пира устроили оргию. На глаза ему попадается красавица, в роли которой снялась Манижа*. Император влюбляется в нее с первого взгляда. Однако она изменила ему с Марком Антонием. Они сражаются на мечах, но выразительный взгляд императора останавливает друга.

Судья рассмотрела в клипе демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений.

«Совокупность сцен музыкального клипа «Николай Басков — Странник» позволяет установить, что отношения лирического героя (лица мужского пола) с лицом мужского пола позиционированы как обладающие особым личностным смыслом, содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения», — обосновывается в решении. 

Информационное агентство «Informing»

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