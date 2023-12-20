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Врач Малышева нашла и назвала препарат, без которого нельзя встречать Новый год

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Врач Малышева нашла и назвала препарат, без которого нельзя встречать Новый год
Здоровье
Фото: freepik.com

Аллергия может стать серьезной проблемой во время новогодних праздников, так как многие блюда могут вызывать аллергические реакции. Это может включать в себя сыпь, отек и даже анафилактические реакции.

Телеведущая Елена Малышева рекомендует иметь всегда антигистаминные препараты в аптечке для быстрого реагирования на тяжелые аллергические проявления.

В случае тяжелых реакций или наличия аллергии рекомендуется иметь при себе шприц с адреналином, который может спасти от критических состояний и даже предупредить смерть.

Важно быть готовым к таким ситуациям, особенно если у вас или ваших близких есть аллергия на определенные виды продуктов.

Информационное агентство «Informing»

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