Опубликовано видео с настоящей Анной Семенович без фильтров

Видеоролик с выступлением Анны Семенович на корпоративе показал певицу в естественном свете без использования фотошопа и фильтров. На кадрах видна настоящая фигура певицы, которая далека от идеальной. Выступила звезда в скромном повседневном наряде.

Ранее артистка предпринимала неоднократные попытки похудения с помощью различных методов, но результаты оказывались недолговечными. Впрочем, она выражала любовь к своим формам, сексуальности, харизме. Анна утверждает, что ни один килограмм веса не является лишним.

45-летняя Семенович пришла не сразу к принятию своего внешнего вида и естественных изменений, связанных с возрастом.