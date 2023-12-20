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Опубликовано видео с настоящей Анной Семенович без фильтров

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Опубликовано видео с настоящей Анной Семенович без фильтров
Знаменитости
Источник фото: @ann_semenovich

Видеоролик с выступлением Анны Семенович на корпоративе показал певицу в естественном свете без использования фотошопа и фильтров. На кадрах видна настоящая фигура певицы, которая далека от идеальной. Выступила звезда в скромном повседневном наряде.

Ранее артистка предпринимала неоднократные попытки похудения с помощью различных методов, но результаты оказывались недолговечными. Впрочем, она выражала любовь к своим формам, сексуальности, харизме. Анна утверждает, что ни один килограмм веса не является лишним.

45-летняя Семенович пришла не сразу к принятию своего внешнего вида и естественных изменений, связанных с возрастом.

Информационное агентство «Informing»

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