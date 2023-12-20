Как живет актриса Ирина Розанова: Крымский мост, травля и одиночество

Ирина Розанова, известная после выхода «Интердевочки«, продолжает активно сниматься в кино. В последние годы она приняла участие в различных проектах, включая фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!", где сыграла роль сотрудницы столовой, а также в сериалах "Неприличные деньги" и "Плакса". Актриса также приняла участие в ленте "За нас с вами", фильме "Я делаю шаг", картине "Капитан четвертого ранга», а также »Гром. Трудное детство».

В интервью актриса призналась, что не следила за политической ситуацией во время съемок фильма «Крымский мост» и оправдывалась за свое участие в проекте после травли украинских политиков.

Ирина Розанова активно участвует в кинопроектах

Ирина Розанова активно участвует в кинопроектах и задействована в нескольких фильмах и сериалах, выход которых запланирован на следующие годы.

По словам артистки, она одиночества не боится, но жалеет о том, что в свое время не завела детей.