Режиссёр Михалков рассказал о своём отношении к избранникам дочерей

Никита Михалков поделился своим отношением к выбору избранников своих дочерей.

Режиссер заявил, что он никогда не вмешивался в личную жизнь своих детей, поскольку опасался, что это вмешательство может только лишь ухудшить ситуацию. Также он отметил, что в случае своей младшей дочери Надежды, которая развелась с грузинским режиссером Резо Гигинеишвили, он всегда советовал ей приглядеться хорошенько к своему будущему супругу, но не препятствовал выбору.

Надежда приняла решение выйти замуж в 2010 году, несмотря на советы звездного отца, но вскоре развелась. Пара официально развелась в 2017 году. В браке у нее родились дочь и сын.