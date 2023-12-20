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Режиссёр Михалков рассказал о своём отношении к избранникам дочерей

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Режиссёр Михалков рассказал о своём отношении к избранникам дочерей
Знаменитости
Источник фото: Надежда Михалкова / ВКонтакте

Никита Михалков поделился своим отношением к выбору избранников своих дочерей. 

Режиссер заявил, что он никогда не вмешивался в личную жизнь своих детей, поскольку опасался, что это вмешательство может только лишь ухудшить ситуацию. Также он отметил, что в случае своей младшей дочери Надежды, которая развелась с грузинским режиссером Резо Гигинеишвили, он всегда советовал ей приглядеться хорошенько к своему будущему супругу, но не препятствовал выбору. 

Надежда приняла решение выйти замуж в 2010 году, несмотря на советы звездного отца, но вскоре развелась. Пара официально развелась в 2017 году. В браке у нее родились дочь и сын.

Информационное агентство «Informing»

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