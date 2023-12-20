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«Очень плохо»: Актер Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте в Москве

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«Очень плохо»: Актер Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте в Москве
Знаменитости
Источник фото: Сергей Никоненко / ВКонтакте

Награды должны вручаться тем деятелям российского искусства, которые работают в РФ

Сергей Никоненко, знаменитый актер театра и кино, режиссер, выразил негодование по поводу вручения Кристине Орбакайте нескольких наград в ходе проведения церемонии модного телеканала. По мнению Никоненко, награды должны вручаться тем деятелям российского искусства, которые работают в РФ, отчисляют средства в Вооружённые Силы, поддерживают всячески патриотические идеалы. 

Никоненко считает, что РФ сможет обойтись без тех, кто бросает родину и уезжает жить за границу. 

«Очень плохо, что она получила награды. Уехали, пускай живут там себе на здоровье счастливо. Россия без них обойдется», – сказал МК Сергей Никоненко.

Информационное агентство «Informing»

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