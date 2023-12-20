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Daily Mail: ученые нашли доступный, но эффективный способ облегчить симптомы изжоги

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Daily Mail: ученые нашли доступный, но эффективный способ облегчить симптомы изжоги
Здоровье
Фото: @wayhomestudio / freepik.com

Профессор кафедры гастроэнтерологии Манчестерского университета Питер Ворвелл предложил употреблять молоко для временного облегчения изжоги. Оно может оказывать обволакивающий эффект, нейтрализуя кислоту в желудке. Тем не менее доктор подчеркнул, что это лишь временное средство, и если изжога становится продолжительной и частой, необходимо срочно обратиться к врачу. 

Основными провокаторами изжоги являются жирные блюда, жареное мясо, картошка, фастфуд, сливочное масло

Профессор отметил, что основными провокаторами изжоги являются жирные блюда, жареное мясо, картошка, фастфуд, сливочное масло. Злоупотребление такой пищей может увеличить давление в желудке, вызывая заброс желудочного содержимого в пищевод.

Информационное агентство «Informing»

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