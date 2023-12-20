«Презираю насилие»: Актриса Боярская опубликовала открытое обращение к россиянам

Елизавета Боярская, популярная актриса театра и кино, в честь своего 38-летия опубликовала новое эмоциональное обращение к россиянам в своих социальных сетях.

Елизавета мечтает о том, чтобы все люди могли жить всегда в согласии и мире

В сообщении артистка выразила свою ненависть к насилию и жестокости. Также она выразила мечту о том, чтобы все люди могли жить всегда в согласии и мире. Актриса призвала поддержать обездоленных, указав, что для нее лучшим подарком ко дню рождения было бы продовольствие для нуждающихся людей, особенно для детей.

Елизавета всегда была известна своей активной благотворительной деятельностью, что только в очередной раз подтвердилось.