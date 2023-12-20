Врач Умнов нашел чудо-продукты для быстрого выздоровления от простуды и гриппа

Врач Александр Умнов подчеркивает важность сбалансированного питания в период простуды и гриппа.

Он рекомендует включать в свой ежедневный рацион белки, жиры, углеводы, микроэлементы, уделять внимание овощам, фруктам, богатым витаминами C и А. Твердые сыры и нежирная рыба могут быть очень полезны для поддержания здоровья в период болезни.

Доктор отмечает, что при этом следует избегать жареной пищи, а также продуктов, способствующих брожению. Само собой разумеется, стоит ограничивать потребление алкоголя.

Самое главное - помнить о важности регулярного питьевого режима

Но самое главное - помнить о важности регулярного питьевого режима и прогулок на свежем воздухе при отсутствии противопоказаний.