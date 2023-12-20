Американские ученые нашли причину физической слабости после COVID-19

Сотрудники Йельского университета провели очередное исследование, чтобы выявить причины физической слабости, которая нередко может возникать после перенесенного COVID-19.

Проблема связана с нарушениями процесса усвоения кислорода организмом

Результаты показали, что эта проблема связана не с сердечно-сосудистой системой, а с нарушениями процесса усвоения кислорода организмом. Даже при нормальном уровне насыщения кислородом и отсутствии проблем с сердцем, ткани не могут эффективно использовать кислород, что приводит к ухудшению активности.

Ученые из США советуют учитывать этот фактор при лечении пациентов, которые жалуются на слабость после ковида, а также рекомендуют рассматривать возможность применения витаминно-минеральных комплексов и других подходящих препаратов.