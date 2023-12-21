Анатолий Белый нашел слова открыто попрощаться с Россией после получения статуса иноагента

Анатолий Белый*, бывший артист МХТ, был внесен в список иноагентов Минюстом России. Артист, который покинул РФ около года назад и не планирует возвращение, прокомментировал это решение на своей странице в соцсети.

Актер заявил, что покидает родину навсегда

Актер заявил, что покидает родину навсегда и выразил свою антироссийскую позицию, подчеркнув, что испытывает горечь.

«Родина, все понял. Прощай! В голове много мыслей, перекати-полем шастают в голове, торчат гвоздем, лежат камнем, не утешают, не дают покоя и не примиряют», - написал Белый*.

Анатолий ранее часто выражал негодование по отношению к властям и жителям России, что вызвало критику со стороны коллег в театре и поклонников.