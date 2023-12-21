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Умер актёр из сериала «Бонус» на ТНТ Сергей Рыжов

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Умер актёр из сериала «Бонус» на ТНТ Сергей Рыжов
Знаменитости
Источник фото: @41330

Сергей Рыжов, известный актер театра и кино, ушел из жизни в возрасте 79 лет. Он начал свою творческую карьеру в 1969 году. Работал в различных театрах, включая Приморский ТЮЗ, Лысьвенский городской драматический театр, Семипалатинский театр драмы им. Достоевского. 

С 1977 года был актером Бурятского русского драматического театра (Улан-Удэ). В сериале  «Бонус» Рыжов исполнил роль отчима главного героя. Также ему выпала возможность сыграть Короля в фильме «Золушка» и Риккардо в ленте «Собака на сене». 

В 2004 году актеру было присвоено почетное звание заслуженного артиста РФ. Он также носил звание заслуженного артиста Бурятской АССР, Народного артиста Бурятии.

Информационное агентство «Informing»

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