Умер актёр из сериала «Бонус» на ТНТ Сергей Рыжов

Сергей Рыжов, известный актер театра и кино, ушел из жизни в возрасте 79 лет. Он начал свою творческую карьеру в 1969 году. Работал в различных театрах, включая Приморский ТЮЗ, Лысьвенский городской драматический театр, Семипалатинский театр драмы им. Достоевского.

С 1977 года был актером Бурятского русского драматического театра (Улан-Удэ). В сериале «Бонус» Рыжов исполнил роль отчима главного героя. Также ему выпала возможность сыграть Короля в фильме «Золушка» и Риккардо в ленте «Собака на сене».

В 2004 году актеру было присвоено почетное звание заслуженного артиста РФ. Он также носил звание заслуженного артиста Бурятской АССР, Народного артиста Бурятии.