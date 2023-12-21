Информинг » Знаменитости » Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке

Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке

Image 16+
Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке
Знаменитости
Источник фото: @asmuskristina

Кристина Асмус, как известно, проявила недовольство по поводу внезапной свадьбы Александра Петрова, который, ради новой подруги Виктории, оставил свои предыдущие отношения. Блондинка неоднократно выражала свое негодование относительно поспешного брака актера. 

Наконец-то, она встретила пару лично на премьере кинофильма. Асмус и Петров явились на премьеру «Холопа-2». Она проходила в кинотеатре «Каро 11 Октябрь". Артист, естественно, появился вместе со своей супругой. Однако девушка не привыкла к вниманию СМИ и фотографам, что сделало ее несколько неуверенной и неспособной отвечать на поцелуи избранника.

Источник фото: @actorsashapetrov

На красной дорожке ни Александр, ни Кристина не произнесли ни слова. Вероятно, стоит подождать, пока Асмус поделится своими впечатлениями о вечере в соцсетях, пишет Стархит.

Информационное агентство «Informing»

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Критик Сергей Соседов нашел способ ответить завистникам

Сегодня, 09:33

Умер актёр из сериала «Бонус» на ТНТ Сергей Рыжов

Сегодня, 09:18

Анатолий Белый нашел слова открыто попрощаться с Россией после получения статуса иноагента

Сегодня, 01:18

Режиссёр Михалков рассказал о своём отношении к избранникам дочерей

Вчера, 23:43

«Очень плохо»: Актер Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте в Москве

Вчера, 21:48

«Презираю насилие»: Актриса Боярская опубликовала открытое обращение к россиянам

Вчера, 21:23

Как живет актриса Ирина Розанова: Крымский мост, травля и одиночество

Вчера, 19:58

В клипе Николая Баскова суд нашел пропаганду ЛГБТ

Вчера, 18:38

Мистика в смерти Красилова: за два дня до трагедии «Пухляшу» подарили гроб

Вчера, 16:28

Журналист Додолев нашел воспоминания, что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина

Вчера, 16:08

Поклонники нашли в последней песне Дмитрия Красилова пророчество смерти

Вчера, 15:38

Выяснилось, кто сыграл Зиму в «Слове пацана» о группировках Татарстана

Вчера, 15:03

Опубликовано видео с настоящей Анной Семенович без фильтров

Вчера, 14:13

В Прикамье на съемки нового фильма ищут актеров, как в сериале «Слово пацана»

Вчера, 13:53

Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным

Вчера, 13:23

Режиссер Крыжовников: финальная серия «Слова пацана» выйдет 21 декабря

Вчера, 12:23

Автомобиль BMW: Актриса Хилькевич нашла идеальный подарок для дочки на восьмилетие

Вчера, 12:13

На «Мисс Европа-2023» конкурентки нашли повод насмехаться над россиянкой из-за ее национальности

Вчера, 11:23

Стали известны подробности последнего дня жизни «Пухляша» — Дмитрия Красилова

Вчера, 10:43

Юморист Тимур Батрутдинов нашел, что сказать о сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова

Вчера, 10:03

Новости партнеров
2023
ru-RU