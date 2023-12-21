Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке

Кристина Асмус, как известно, проявила недовольство по поводу внезапной свадьбы Александра Петрова, который, ради новой подруги Виктории, оставил свои предыдущие отношения. Блондинка неоднократно выражала свое негодование относительно поспешного брака актера.

Наконец-то, она встретила пару лично на премьере кинофильма. Асмус и Петров явились на премьеру «Холопа-2». Она проходила в кинотеатре «Каро 11 Октябрь". Артист, естественно, появился вместе со своей супругой. Однако девушка не привыкла к вниманию СМИ и фотографам, что сделало ее несколько неуверенной и неспособной отвечать на поцелуи избранника.

Источник фото: @actorsashapetrov

На красной дорожке ни Александр, ни Кристина не произнесли ни слова. Вероятно, стоит подождать, пока Асмус поделится своими впечатлениями о вечере в соцсетях, пишет Стархит.