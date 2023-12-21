Критик Сергей Соседов нашел способ ответить завистникам

Критики остались недовольны по поводу песни, прозвучавшей на телешоу «Суперстар!», пишет NEWS.ru. На программе Сергей Соседов исполнил свою композицию под названием «Одиночество сердец».

По мнению критика, композиция оказалась великолепной, а недовольство вызвано скорее тем, что «никому не нужен его успех». Несмотря на это, Соседов намерен продолжить свой творческий путь, считая это ответом завистникам. Кроме того, музыкант отметил, что сам он никогда не произносил подобных необоснованных заявлений, ограничиваясь указанием на реальные ошибки других исполнителей.