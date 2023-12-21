«Страшная правда о России»: Дочь Хазанова пообещала раскрыть иностранцам глаза

Дочь Геннадия Хазанова рассказала в интервью Bild, что спектакль «Последнее слово», в котором она принимает участие в Берлине, якобы «раскрывает иностранцам глаза на страшную правду о РФ». Этот спектакль Максима Диденко - аналог запрещенной в России за пропаганду терроризма постановки «Финист Ясный Сокол» Светланы Петрийчук и Евгении Беркович.

Называет действия России «варварскими и жестокими»

Алиса читает со сцены стихи Беркович, которая находится в СИЗО. Стоит отметить, что в октябре в России вышел фильм «Белый список» с участием Хазановой, которая регулярно высказывает антироссийские комментарии. В том числе она называет действия России «варварскими и жестокими». Она утверждает, что живет «на два дома» — в Лондоне и Москве.