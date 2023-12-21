Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Сценарист «Слова пацана» Золотарев подчеркнул важность «убийства» персонажей в каждой из серий фильма. В интервью с Сусанной Альпериной он объяснил, почему это играет ключевую роль.

Ведущая, оценивая нашумевший телесериал, подметила, что в нем нет размытых границ справедливости и несправедливости, так как все предельно ясно в терминах «нет» или «по-пацански». Однако сценарист ей ответил:

«Да, там не четко. Когда досмотрите, тогда и поговорим о четкости. Для меня это история о том, что тебе кажется, что все четко, но ты можешь ошибаться».