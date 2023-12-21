Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Евгений Сидихин заслужил известность после выхода «Бандитского Петербурга». За годы карьеры успешно исполнил около 150 ролей. Начал свой путь с участия в съемках боевиков, сценарии которых были ему близки после службы в Афганистане, где он оказался после первого курса института.

Актер продолжает активно сниматься в кино и участвовать в театральных постановках. В этом году Сидихин принял участие в 3-х сериалах: «Лада Голд» , «Дорога к счастью», «Счастье не за горами».

Ранее снимался в украинских проектах, в том числе работал с режиссером Максимом Литвиновым. В январе 2022 года он выразил свою тревогу по поводу нарастающей напряженности в Украине и возможного противостояния между РФ и НАТО. Но после этого не делал публичных заявлений относительно спецоперации.