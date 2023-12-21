Информинг » Знаменитости » Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Image 16+
Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин
Знаменитости
Источник фото: @evgenii_sidikhin

Евгений Сидихин заслужил известность после выхода «Бандитского Петербурга». За годы карьеры успешно исполнил около 150 ролей. Начал свой путь с участия в съемках боевиков, сценарии которых были ему близки после службы в Афганистане, где он оказался после первого курса института. 

Актер продолжает активно сниматься в кино и участвовать в театральных постановках. В этом году Сидихин принял участие в 3-х сериалах: «Лада Голд» , «Дорога к счастью», «Счастье не за горами». 

Ранее снимался в украинских проектах, в том числе работал с режиссером Максимом Литвиновым. В январе 2022 года он выразил свою тревогу по поводу нарастающей напряженности в Украине и возможного противостояния между РФ и НАТО. Но после этого не делал публичных заявлений относительно спецоперации.

Информационное агентство «Informing»

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Сегодня, 11:43

Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»

Сегодня, 11:28

Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке

Сегодня, 10:38

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Сегодня, 10:08

«Страшная правда о России»: Дочь Хазанова пообещала раскрыть иностранцам глаза

Сегодня, 10:03

Критик Сергей Соседов нашел способ ответить завистникам

Сегодня, 09:33

Умер актёр из сериала «Бонус» на ТНТ Сергей Рыжов

Сегодня, 09:18

Анатолий Белый нашел слова открыто попрощаться с Россией после получения статуса иноагента

Сегодня, 01:18

Режиссёр Михалков рассказал о своём отношении к избранникам дочерей

Вчера, 23:43

«Очень плохо»: Актер Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте в Москве

Вчера, 21:48

«Презираю насилие»: Актриса Боярская опубликовала открытое обращение к россиянам

Вчера, 21:23

Как живет актриса Ирина Розанова: Крымский мост, травля и одиночество

Вчера, 19:58

В клипе Николая Баскова суд нашел пропаганду ЛГБТ

Вчера, 18:38

Мистика в смерти Красилова: за два дня до трагедии «Пухляшу» подарили гроб

Вчера, 16:28

Журналист Додолев нашел воспоминания, что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина

Вчера, 16:08

Поклонники нашли в последней песне Дмитрия Красилова пророчество смерти

Вчера, 15:38

Выяснилось, кто сыграл Зиму в «Слове пацана» о группировках Татарстана

Вчера, 15:03

Опубликовано видео с настоящей Анной Семенович без фильтров

Вчера, 14:13

В Прикамье на съемки нового фильма ищут актеров, как в сериале «Слово пацана»

Вчера, 13:53

Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным

Вчера, 13:23

Новости партнеров
2023
ru-RU