Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»

Произошла премьера завершающей 8-й серии первого сезона популярного фильма «Слово пацана». Новая переснятая серия теперь доступна для просмотра на Wink или START.

Сюжет раскрывает «казанский феномен»

Финальный эпизод был переснят по заявлению создателей после того, как несанкционированная утечка чернового варианта серии произошла в Сеть. Сюжет «Слово пацана» раскрывает «казанский феномен». Он фокусируется на жизни нескольких парней, являющихся членами подростковой уличной группировки.

Первый сезон сериала включает в себя восемь эпизодов. Хотя изначально финишная серия планировалась к выходу намного позднее, создатели картины сумели завершить успешно монтаж нового эпизода.