Информинг » Знаменитости » Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»

Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»

Image 16+
Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

Произошла премьера завершающей 8-й серии первого сезона популярного фильма «Слово пацана». Новая переснятая серия теперь доступна для просмотра на Wink или START.

Сюжет раскрывает «казанский феномен»

Финальный эпизод был переснят по заявлению создателей после того, как несанкционированная утечка чернового варианта серии произошла в Сеть. Сюжет «Слово пацана» раскрывает «казанский феномен». Он фокусируется на жизни нескольких парней, являющихся членами подростковой уличной группировки.

Первый сезон сериала включает в себя восемь эпизодов. Хотя изначально финишная серия планировалась к выходу намного позднее, создатели картины сумели завершить успешно монтаж нового эпизода.

Информационное агентство «Informing»

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Сегодня, 11:43

Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»

Сегодня, 11:28

Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке

Сегодня, 10:38

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Сегодня, 10:08

«Страшная правда о России»: Дочь Хазанова пообещала раскрыть иностранцам глаза

Сегодня, 10:03

Критик Сергей Соседов нашел способ ответить завистникам

Сегодня, 09:33

Умер актёр из сериала «Бонус» на ТНТ Сергей Рыжов

Сегодня, 09:18

Анатолий Белый нашел слова открыто попрощаться с Россией после получения статуса иноагента

Сегодня, 01:18

Режиссёр Михалков рассказал о своём отношении к избранникам дочерей

Вчера, 23:43

«Очень плохо»: Актер Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте в Москве

Вчера, 21:48

«Презираю насилие»: Актриса Боярская опубликовала открытое обращение к россиянам

Вчера, 21:23

Как живет актриса Ирина Розанова: Крымский мост, травля и одиночество

Вчера, 19:58

В клипе Николая Баскова суд нашел пропаганду ЛГБТ

Вчера, 18:38

Мистика в смерти Красилова: за два дня до трагедии «Пухляшу» подарили гроб

Вчера, 16:28

Журналист Додолев нашел воспоминания, что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина

Вчера, 16:08

Поклонники нашли в последней песне Дмитрия Красилова пророчество смерти

Вчера, 15:38

Выяснилось, кто сыграл Зиму в «Слове пацана» о группировках Татарстана

Вчера, 15:03

Опубликовано видео с настоящей Анной Семенович без фильтров

Вчера, 14:13

В Прикамье на съемки нового фильма ищут актеров, как в сериале «Слово пацана»

Вчера, 13:53

Поклонники нашли удивительное сходство сына Кристины Орбакайте с Максимом Галкиным

Вчера, 13:23

Новости партнеров
2023
ru-RU