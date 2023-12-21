В Челябинской области на 4 тысячи увеличили ежемесячную выплату за рождение второго ребенка

В Челябинской области была увеличена ежемесячная выплата, предусмотренная при рождении и усыновлении второго ребенка, пишет 74.ru. Новая сумма теперь составляет более 11 тыс. рублей.

Депутаты Законодательного собрания приняли это решение 21 декабря. Выплата увеличена до 75% от величины регионального прожиточного минимума, предусмотренного для детей.

С начала года выплата составляла 7 тыс. рублей, теперь она увеличена на 4 тыс. Этот региональный закон действует без ограничений по сроку и был ранее предусмотрен правительством до 31 декабря следующего года.