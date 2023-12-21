В сети нашли, чем закончился сериал «Слово пацана», как сложилась судьба главных героев

Предварительно стало известно, что последняя серия популярного восьмисерийного фильма «Слово пацана» утекла в Сеть, после чего режиссер Жора Крыжовников с командой создателей принял решение переснять завершающий момент.

Один из персонажей в финале сериала стремится добиться наказания для тех, кто совершил сексуальное насилие над его подругой. Дядя Ильдар простился с Пальто.

Делают выстрелы в спину

Наташа выразила желание уехать с Вовой в Адлер. Однако парень объявил, что это невозможно из-за большого количества ориентиров. Его в итоге пытаются задержать и делают выстрелы в спину. В завершении показывается Андрей, отбывающий наказание в колонии за кражу.