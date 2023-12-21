Журналисты нашли, что покупка икры может обернуться уголовным делом и колонией

В новогодних традициях большинства россиян часто встречаются бутерброды с икрой. Хотя красная икра считается классикой, некоторые выбирают черную для того, чтобы придать праздничному столу особую изюминку. Однако черная икра может быть добыта нелегально. Это может привести к уголовной ответственности по ст. 258.1 УК РФ.

Реальное лишение свободы до 9-ти лет

Власти борются с нелегальной добычей продукта, но проблема остается актуальной. Нелегальная черная икра составляет значительную долю рынка в РФ. Борьба включает в себя судебные процессы и наказания, в том числе реальное лишение свободы до 9-ти лет и обязательные работы.

Важно осознавать риски, связанные с покупкой черной икры у нелегальных продавцов, чтобы новогодние праздники не закончились колонией, пишет E1.RU.