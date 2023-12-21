Дерматолог нашла самые эффективные методы борьбы с перхотью

Дерматолог Мона Садегпур предлагает самые эффективные методы борьбы с перхотью в зимние месяцы. Регулярное мытье волос помогает человеку избавиться от легкой перхоти. Людям со стойкой перхотью она рекомендует использовать специализированные шампуни с пиритионом цинка, салициловой кислотой, серой, сульфидом селена, кетоконазолом, каменноугольной смолой.

Важно при этом следовать инструкции к шампуню. Некоторые из них требуют выдержки на коже головы перед тщательным смыванием.

При неэффективности одного средства рекомендуется чередовать шампуни с разными активными ингредиентами. Кроме того, выбор следует адаптировать под тип кожи головы и состояния волос, учитывая при этом обязательно частоту мытья, пишет Чемпионат.