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Дерматолог нашла самые эффективные методы борьбы с перхотью

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Дерматолог нашла самые эффективные методы борьбы с перхотью
Здоровье
Фото: freepik.com

Дерматолог Мона Садегпур предлагает самые эффективные методы борьбы с перхотью в зимние месяцы. Регулярное мытье волос помогает человеку избавиться от легкой перхоти. Людям со стойкой перхотью она рекомендует использовать специализированные шампуни с пиритионом цинка, салициловой кислотой, серой, сульфидом селена, кетоконазолом, каменноугольной смолой.

Важно при этом следовать инструкции к шампуню. Некоторые из них требуют выдержки на коже головы перед тщательным смыванием. 

При неэффективности одного средства рекомендуется чередовать шампуни с разными активными ингредиентами. Кроме того, выбор следует адаптировать под тип кожи головы и состояния волос, учитывая при этом обязательно частоту мытья, пишет Чемпионат.

Информационное агентство «Informing»

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