В Волгограде и области сотни заболевших горожан штурмуют поликлиники и стационары

В Волгограде возникают проблемы с обслуживанием сотни заболевших, которые штурмуют стационары и поликлиники. Люди сообщают о высокой температуре и сильном ознобе. Многие вынуждены стоять в огромных очередях до самого вечера.

Медики отмечают нехватку коек в стационарах, а также говорят о неспособности поликлиник принять всех поступающих пациентов. Фельдшеры скорой также сталкиваются с трудностями в определении, является ли то заболевание ОРВИ или оно вызвано коронавирусом.

Местный врач подчеркнул в беседе с V1.ru, что у ослабленных сезонным гриппом жителей развиваются инфекции, переходящие в тяжелые формы. Инфекционные отделения переполнены, а количество пациентов с ковидом увеличивается ежедневно.