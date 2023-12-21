«Голую вечеринку» с Собчак, Киркоровым и Биланом попросили проверить в Москве

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить прошедщую «голую вечеринку» в столичном клубе «Мутабор», организованную Анастасией Ивлеевой и посетителями, включая певца Филиппа Киркорова, Диму Билана, Ксению Собчак, Джигана, Лолиту.

В мероприятии увидели пропаганду ЛГБТ, запрещенную в РФ, и вызвавшую возмущение в условиях СВО на востоке Украины.

Источник фото: @_agentgirl_

На мероприятии в Москве звезды были замечены в состоянии полного обнажения, а главной темой вечера стала обнаженность тела. Это вызвало недовольство общественности в контексте текущих событий.