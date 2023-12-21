Депутат Милонов об участниках вечеринки Насти Ивлеевой: «Стадо обезьян»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал вечеринку, организованную блогером и ведущей Анастасией Ивлеевой с участием полуобнаженных российских звезд шоу-бизнеса, «стадом обезьян», которые «ограбили ювелирный магазин и магазин нижнего белья» и теперь «бегают в стаде, фотографируются, тусуются».

По его мнению, прошедшее мероприятие представляет собой гадкое проявление, особенно в контексте существующих сегодня вызовов перед страной.

Ивлеева провела вечеринку в нижнем белье. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Алена Водонаева. Сама Настя одела украшение с бриллиантами на ягодицах, которое стоит 23 млн.