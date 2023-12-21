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Сергей Соседов не нашел в своем увольнении с НТВ причастности Пугачевой

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Сергей Соседов не нашел в своем увольнении с НТВ причастности Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: соцсети Сергея Соседова

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов отреагировал на предположения СМИ о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева якобы могла быть причастна к его увольнению с НТВ. 

Напомним, он был уволен с канала, где вел программу «За гранью». Соседов эту версию считает «маразмом чистой воды». Критик подчеркивает, что Примадонна в настоящее время не имеет отношения к происходящему в его жизни, поскольку давно в стране не имеет влияния ни на что. 

Он также добавил, что не связывает текущие события с народной артисткой и утверждает, что увольнение скорее связано с его принципиальностью.

Информационное агентство «Informing»

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