Сергей Соседов не нашел в своем увольнении с НТВ причастности Пугачевой

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов отреагировал на предположения СМИ о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева якобы могла быть причастна к его увольнению с НТВ.

Напомним, он был уволен с канала, где вел программу «За гранью». Соседов эту версию считает «маразмом чистой воды». Критик подчеркивает, что Примадонна в настоящее время не имеет отношения к происходящему в его жизни, поскольку давно в стране не имеет влияния ни на что.

Он также добавил, что не связывает текущие события с народной артисткой и утверждает, что увольнение скорее связано с его принципиальностью.