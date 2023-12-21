Собчак тоже нашлась на вечеринке Ивлеевой без бюстгальтера в прозрачном платье

Журналистка и ведущая Ксения Собчак появилась на вечеринке Анастасии Ивлеевой в прозрачном платье Sorelle. На мероприятии светская львица привлекла внимание откровенным нарядом с принтом в виде цепей, а также отсутствием бюстгальтера.

Звезда дополнила дерзкий образ массивными ботинками на каблуках, на плече у нее красовалась сумочка с блестящими деталями. Визуально завершили образ Собчак яркий макияж и небрежная прическа.

Источник фото: @_agentgirl_

К слову сказать, на голой вечеринке также присутствовали другие знаменитости. Там увидели Диму Билана, Филиппа Киркорова, Ольгу Орлову, Лолиту Милявскую, Джигана.