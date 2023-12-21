54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в наряде, который частично открывает ее грудь

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук не постеснялась сняться в наряде, который частично открывает ее грудь.

Она опубликовала снимок, на котором позирует в черной мини-юбке и укороченной куртке, пишет «Вечерний курьер». Звезда надела бюстгальтер без косточек, который виднеется из-под куртки. Завершает образ черный широкий чокер и туфли-лодочки. Главный акцент в макияже Светлана Бондарчук сделала на глаза, а волосы уложила в простую прическу.

Выглядит гораздо моложе своих лет

В комментариях пользователи пишут ей комплименты. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет и просят у нее поделиться секретами молодости и красоты. Ведь она действительно всегда появляется на публике в ухоженном виде, стремится подбирать наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру, но при этом не выглядят вульгарно.