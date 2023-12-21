Журналисты рассказали, чем сейчас занимается артист из России Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко, актер украинского происхождения, известный ролями во многих сериалах и фильмах, сейчас продолжает активно развивать свою актерскую карьеру, пишет «News.ru».

Он снялся в телесериале «Теория больших денег» и картине «Империя зла». По словам актера, выбор проектов основывается не только на сценарии, но и на команде, с которой ему долгое время приходится работать.

Дмитрий, родившийся в Украине, поддерживает связи с родиной. Шевченко не скрывает, что регулярно общается с матерью, но редко общается с отцом, так как родители развелись, когда артисту исполнилось всего 4 года.