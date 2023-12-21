В последнем интервью Лайма Вайкуле заявила, что Россия катится к периоду каменного века

Решив разорвать все связи с Россией, еще в прошлом году Лайма Вайкуле уехала в Юрмалу, заявив, что не поддерживает спецоперацию и становится на сторону Украины.

Россия откатывается к периоду каменного века

Находясь за границей латвийская певица организовывала фестивали, а вырученные деньги отправляла на нужды украинской армии. Помимо этого Вайкуле регулярно дает интервью, в которых пытается очернить репутацию граждан России. В последнем интервью она заявила, что Россия постепенно откатывается к периоду каменного века или же к ненавистному ей СССР, потому как за последнее время ученые РФ не сделали ни одного важного открытия.

Волнует только цена на яйца

Отметила она и поведение граждан России, сказав, что они совсем не интересуются ситуацией в мире, их только волнует цена на яйца.

После последнего интервью Вайкуле, граждане России не стали молчать и сказали, что певице не стоит забывать, что свою популярность она получила еще при СССР и потому об этом периоде ей необходимо бы высказываться с большим уважением.