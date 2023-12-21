Дочь Рязанова отреагировала на нелестные слова Михалкова

Никита Михалков на днях высказал свои взгляды на творчество Эльдара Рязанова. Он заявил, что не может назвать его фильмы кино в полном смысле этого слова. По мнению режиссера, хотя работы Рязанова и интересны с точки зрения драматургии, они не соответствуют его представлениям о настоящем кинематографе, который он описывает как «живую вещь«, сравнимую с »музыкой или дыханием».

Дочь Рязанова отреагировала на заявление Михалкова. Она отметила, что пока не ознакомилась с интервью, но сомневается, что хочет это комментировать.