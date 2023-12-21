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Андрей Малахов и Дмитрий Борисов нашли повод помириться после ссоры

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Андрей Малахов и Дмитрий Борисов нашли повод помириться после ссоры
Знаменитости
Источник фото: @an.malahov

На премьере кинокомедии «Холоп-2«, которая проходила в кинотеатре »Октябрь», встретились Андрей Малахов и Дмитрий Борисов. 

На красной дорожке ведущие улыбались, позируя вместе

Малахов выбрал темные джинсы с разрезами, рубашку, темно-серый пиджак. Борисов отдал предпочтение светлым джинсам и серому свитеру. На красной дорожке ведущие улыбались, позируя вместе, что может свидетельствовать об улаживании отношений между ними. 

Ранее между ними возник конфликт, когда Малахов перешел с Первого канала на канал «Россия 1«, а Борисов стал вести »Пусть говорят» на Первом канале, что, скорее всего, вызвало обиды. Однако только спустя шесть лет они, кажется, преодолели разногласия и сумели наладить отношения.

Информационное агентство «Informing»

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