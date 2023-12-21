Активисты написали жалобы в полицию на «голую» вечеринку Ивлеевой

Анастасия Ивлеева организовала в Москве «голую» вечеринку. На мероприятие были приглашены многие российские знаменитости, включая Лолиту, Филиппа Киркорова, Джигана, Алену Водонаеву, Диму Билана, Ксению Собчак и многих других.

Общественники потребовали наказания

Организаторы данной вечеринки столкнулись с общественным негодованием. Общественники потребовали наказания и написали жалобы в полицию. На мероприятии, темой которого было голое тело, некоторые звезды даже не следовали дресс-коду. Возмущение выразили общественники православного движения «Зов народа«, »Сорок Сороков», а также депутат Госдумы РФ Мария Бутина.