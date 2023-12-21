87-летний композитор Паулс нашел повод высказаться о поведении Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс поделился своим опытом сотрудничества с Аллой Пугачевой. Он отметил сложный характер 74-летней народной артистки, а также ее непредсказуемость.

Работать с Примадонной бывало очень трудно

По словам Паулса, работать с Примадонной ему бывало очень трудно, особенно тогда, когда она выпивала. Иногда Алла Борисовна отказывалась от общения. Она могла злиться, особенно при критике.

Тем не менее композитор выразил благодарность Пугачевой за совместную работу. Он считает их совместные достижения важными и успешными для российской эстрады.