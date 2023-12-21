Стилист Родина нашла самые провокационные наряды на «голой» вечеринке Ивлеевой

Большинство знаменитостей соблюли дресс-код на все сто процентов

Вечеринка Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor оставила яркое впечатление у многих. Гости тусовки следовали провокационному дресс-коду «Almost Naked» (почти без одежды). Большинство знаменитостей соблюли его на все сто процентов. Сама блогерша также придерживалась темы. Она надела лифчик, стринги с подвеской с бриллиантом и изумрудом.

Ксения Собчак тоже ответственно подошла к дресс-коду, отказавшись от бюстгальтера, а Алена Водонаева выбрала лишь лифчик под прозрачным платьем-сеткой, но нижнюю часть белья одевать не стала. Филипп Киркоров выбрал прозрачный комбинезон-сетку с имитацией татуировок и массивные украшения. Лолита предпочла белый прозрачный комбинезон с ажурным поясом для чулок и белый кардиган с бахромой. Певица Глюкоза была самой скромной. Она появилась в закрытом топе и шортах, дополнив образ прозрачной юбкой с пайетками.