Филипп Киркоров рассказал о местонахождении Валерия Леонтьева

В последнем своем интервью Филипп Киркоров раскрыл местонахождением Валерия Леонтьева. По его словам, он у себя дома. Киркоров добавил, что певец взял творческий перерыв и он немного ему завидует потому как у него есть возможность больше времени проводить со своей семьей, пишет Bimru.

«У него все хорошо: можете не беспокоиться. Он находится дома. Отдыхает и по праву наслаждается жизнью. Чему я завидую по-доброму. Валерий Яковлевич это заслужил, как никто другой!» — признался Киркоров.

Король поп-музыки также добавил, что в начале своей карьеры он восхищался Леонтьевым, но даже и подумать не мог, что они станут настоящими друзьями.

Рассказывая о своей жизни Киркоров признался, что только в последние месяцы начал по-настоящему жить и получать удовольствие от каждого момента.

«Я сам начал получать кайф от жизни только в последний год. То мое состояние куража, которое есть на сегодняшний день, заставляет меня жить, любить, дышать полной грудью».

Стоит отметить, что приподнятое настроение певца связано не с новой любовью, о которой пишут все СМИ, а с пластическими операциями, которые он перенес в последнее время.