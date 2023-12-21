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Найдена причина смерти актера сериала «СашаТаня» Егора Найдовича в 43 года

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Найдена причина смерти актера сериала «СашаТаня» Егора Найдовича в 43 года
Знаменитости
Источник фото: @naidovitch

Российский актер театра и кино Егор Найдович скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Информацию об этом подтвердили несколько его близких друзей. Детали болезни 43-летнего артиста, такие как тип рака, остаются неизвестными. 

Найдович работал в московском театре «Вертикаль». Он был известен своим участием в различных кинопроектах, включая популярные телесериалы «СашаТаня» и «Молодежка». 

В московском театре ранее сообщали, что причиной смерти Найдовича стала остановка сердца

Однако в московском театре ранее сообщали, что причиной смерти Найдовича стала остановка сердца. Также некоторые источники утверждали, что он в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками из-за отсутствия ролей, хотя опрошенные АиФ знакомые не подтвердили эту информацию.

Информационное агентство «Informing»

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