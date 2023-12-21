Синоптики: на Кубань надвигаются резкое потепление, антициклон и шторм

В Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды с 22 по 24 декабря.

Согласно прогнозам синоптиков, в регионе пройдет сильный дождь. В выходные добавится снег, гроза, ветер. В некоторых районах ожидаются порывы ветра до 23–28 м/с, что соответствует сильному шторму. В Горячем Ключе, Геленджике, Северске, Абинске, Туапсинском районе возможен выход рек за берега.

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций предупредил о возможности опасных явлений

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций предупредил о возможности опасных явлений, таких как сильный дождь, снег, гололед, налипание мокрого снега на деревьях или проводах. В связи с этим вводится штормовое предупреждение.