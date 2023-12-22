«Сидели в разных концах актового зала»: Прилучный и Муцениеце встретились после битвы за алименты

Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный побывали в школе своей дочери Мии, чтобы поддержать ее во время выступления. При этом сидели они вовсе не на соседних стульях, а в разных концах актового зала. Сам этот факт уже говорит о том, что напряжение в отношениях никуда не делось.

Дочь Прилучного и Муцениеце Мия, одетая в черную футболку и леггинсы, выступала на сцене вместе с другими детьми.

Снимками с детского концерта в своих социальных сетях поделились и Павел, и Агата.

Горжусь своей малышкой

«Сегодня мама и дочь играли на разных сценах параллельно. Горжусь своей малышкой», - написала бывшая жена звезды «Мажора».

Семья актеров распалась в 2020 году. В браке они прожили восемь лет. Расстались Муцениеце и Прилучный не без скандала. Все из-за алиментов. Дружеские отношения у них не получились даже ради двоих общих детей. И тем не менее Агата не препятствует общению сына и дочери с отцом.

Павел часто берет их к себе домой. Новая жена актера Зепюр Брутян сумела найти общий язык с детьми мужа от предыдущего брака.