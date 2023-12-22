Информинг » Знаменитости » «Сидели в разных концах актового зала»: Прилучный и Муцениеце встретились после битвы за алименты

«Сидели в разных концах актового зала»: Прилучный и Муцениеце встретились после битвы за алименты

Image 16+
«Сидели в разных концах актового зала»: Прилучный и Муцениеце встретились после битвы за алименты
Знаменитости
Источник фото: @a_muceniece_

Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный побывали в школе своей дочери Мии, чтобы поддержать ее во время выступления. При этом сидели они вовсе не на соседних стульях, а в разных концах актового зала. Сам этот факт уже говорит о том, что напряжение в отношениях никуда не делось.

Дочь Прилучного и Муцениеце Мия, одетая в черную футболку и леггинсы, выступала на сцене вместе с другими детьми.

Снимками с детского концерта в своих социальных сетях поделились и Павел, и Агата.

Горжусь своей малышкой

«Сегодня мама и дочь играли на разных сценах параллельно. Горжусь своей малышкой», - написала бывшая жена звезды «Мажора».

Семья актеров распалась в 2020 году. В браке они прожили восемь лет. Расстались Муцениеце и Прилучный не без скандала. Все из-за алиментов. Дружеские отношения у них не получились даже ради двоих общих детей. И тем не менее Агата не препятствует общению сына и дочери с отцом. 

Павел часто берет их к себе домой. Новая жена актера Зепюр Брутян сумела найти общий язык с детьми мужа от предыдущего брака.

Информационное агентство «Informing»

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Сидели в разных концах актового зала»: Прилучный и Муцениеце встретились после битвы за алименты

Сегодня, 01:18

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов нашли повод помириться после ссоры

Вчера, 23:28

Филипп Киркоров рассказал о местонахождении Валерия Леонтьева

Вчера, 22:43

87-летний композитор Паулс нашел повод высказаться о поведении Пугачевой

Вчера, 22:43

Стилист Родина нашла самые провокационные наряды на «голой» вечеринке Ивлеевой

Вчера, 22:08

Найдена причина смерти актера сериала «СашаТаня» Егора Найдовича в 43 года

Вчера, 21:33

Активисты написали жалобы в полицию на «голую» вечеринку Ивлеевой

Вчера, 21:08

Дочь Рязанова отреагировала на нелестные слова Михалкова

Вчера, 20:28

Сергей Соседов не нашел в своем увольнении с НТВ причастности Пугачевой

Вчера, 19:48

В последнем интервью Лайма Вайкуле заявила, что Россия катится к периоду каменного века

Вчера, 18:48

Журналисты рассказали, чем сейчас занимается артист из России Дмитрий Шевченко

Вчера, 18:38

«Голую вечеринку» с Собчак, Киркоровым и Биланом попросили проверить в Москве

Вчера, 17:13

Собчак тоже нашлась на вечеринке Ивлеевой без бюстгальтера в прозрачном платье

Вчера, 16:13

Депутат Милонов об участниках вечеринки Насти Ивлеевой: «Стадо обезьян»

Вчера, 15:43

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в наряде, который частично открывает ее грудь

Вчера, 15:08

В сети нашли, чем закончился сериал «Слово пацана», как сложилась судьба главных героев

Вчера, 14:48

Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Вчера, 11:43

Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»

Вчера, 11:28

Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке

Вчера, 10:38

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Вчера, 10:08

Новости партнеров
2023
ru-RU